Создатели нового сериала повернули "Угрюм-реку" вспять

Константин Эрнст известен как человек, который, образно говоря, поворачивает реки вспять. На этот раз он с сопродюсером Денисом Евстигнеевым и с большой и представительной съемочной повернули" "Угрюм-реку". Точнее - развернули ее лицом к зрителю сегодняшнему. С 9 марта сериал "Угрюм-река" режиссера Юрия Мороза выходит на Первом канале.

Роман "Угрюм-река" был написан писателем Вячеславом Шишковым в 1928 году. В 1968 году книгу экранизировали. Советский 4-серийный фильм, который бы сегодня назвали сериалом, запомнился многим. Актриса Людмила Чурсина, сыгравшая роковую женщину - Анфису, в которую влюблены отец и сын Громовы, получила роль, занявшую первое место во всей ее кинокарьере. Мистическая атмосфера фильма дополнительно притянула к себе зрителей - как магнитом. На презентации нового современного сериала, в котором 16 серий, Константин Эрнст подчеркнул, что впервые книга экранизирована полностью. В советский фильм, оказывается, вошло далеко не все. Да и саму книгу подзабыли. Поэтому к выходу сериала переиздали.

Прежде всего, когда смотришь сериал, поражают съемки нашей природы... Конечно, в 60-е годы о таких никто и мечтать не мог. Природа, что называется, говорит сама за себя - только на фоне такой могут бушевать неистовые страсти человеческие. Режиссер Юрий Мороз перед просмотром сказал, что зрителей ждут прекрасные актерские работы. Это так. Потрясающий Александр Балуев в роли Петра Громова. Роман Мадянов, Борис Каморзин, Станислав Дужников, Юрий Миронцев, Наталья Суркова, Полина Пушкарук, Александр Яценко... Одна из последних ролей Сергея Колтакова - он неподражаем. Однако первым делом сравниваешь Юлию Пересильд с Людмилой Чурсиной: кто и как сыграл Анфису. В современной версии Анфиса - рыжая. На самом деле и та и другая роковые женщины. Но очень разные.

На первый план в сериале выходит любовная линия. Отец, чтобы избавиться от соперника-сына, отправляет его в опасный путь: поручает пройти непроходимую доселе Угрюм-реку. Прохор выполняет наказ, но возвращается совсем другим человеком!

Вот что говорит режиссер Юрий Мороз о том, почему акценты в картине смещены:

"На наш взгляд, в основе советской картины - тема классовой борьбы. Сегодня эта тема нам кажется неактуальной, поэтому мы акцентируем мелодраматическую и мистическую линии. Это не прямая экранизация романа. Мы придумали и дописали некоторые сюжетные линии, а также в корне изменили мотивацию главного героя Прохора Громова, сделав ее более понятной современному зрителю". А вот как рассказывает Александр Балуев о своем персонаже: "Мой Петр Громов - это сильный характер и, в общем-то, человек с несчастной судьбой, которого погубили его страсти...".

Верный слуга Ибрагим не раз спасал Прохора Громова. Но спасет ли его Прохор в трудный час? Фото: Анна Митрохина

Кстати

А есть ли Синильга?

Дух шаманки Синильги есть и в новом фильме. Он является людям в переломные моменты жизни. Она похоронена недалеко от резиденции Громово, и Прохор часто приходит к ее гробу. Режиссер Юрий Мороз говорит так: "Синильга в фильме олицетворяет природу. Она появляется в лесу, под водой, в замерзшей реке, на качелях. Я хотел, чтобы она была царицей огня, воды, леса и так далее. Мне интересно было придумывать фантастическую реальность". Синильгу в фильме сыграла актриса и модель Евгения Манджиева.

Фото: Анна Митрохина

Угрюм-река - название несуществующее

В основу книги Вячеслава Шишкова "Угрюм-река" легла реально существовавшая история, которую писатель узнал во время службы техником в Томском округе водных путей сообщения. Там он работал вместе с Николаем Ефимовичем Матониным - потомком богатейшего предпринимательского рода.

Видимо, Матонин и рассказал Шишкову о жизни золотопромышленников енисейской тайги, ведь прототипами членов семьи Громовых в романе "Угрюм-река" стали купцы Косьма Куприянович, Аверьян Косьмич и Николай Ефимович Матонины, которых в крае считали кровопийцами и убийцами. В основе романа также - богатейший личный опыт самого Шишкова в качестве путешественника: с 1900 по 1920 год он проводил ежегодные экспедиции на реках Иртыш, Обь, Бия, Катунь, Енисей, Чулым, Лена, Нижняя Тунгуска и Ангара. Угрюм-река - название несуществующее, в романе описана река Нижняя Тунгуска, автор также немного изменил названия населенных пунктов: например, Подволочная - Подволошино, Почуйское - Чечуйск. А на обложке нового издания книги - 2021 года - изображены герои сериала Первого канала.