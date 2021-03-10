Нейробиологи нашли причину старения мозга

Группа ученых из Великобритании, Германии и Италии обнаружили, что влияет на старение мозга. Причина - в потере миелина, из которого состоит оболочка нервных волокон. Эта оболочка выполняет функцию защиты нервных волокон мозга, аксонов, обеспечивающих связь между мозговыми клетками. С возрастом те клетки, которые управляют восстановлением миелина, становятся менее эффективными. Нарушение миелиновой оболочки негативно влияет на эффективность нейронных процессов в мозге.

В своем исследовании нейробиологи сравнивали геномы молодых и старых мышей, чтобы определить, какие процессы нарушаются с возрастом. Клетки мозга, вырабатывающие миелин, называются олигодендроцитами. На протяжении всей жизни они должны заменяться стволовыми клетками, предшественниками олигодендроцитов. Но у возрастных мышей пополнение олигодендроцитов и вырабатываемого ими миелина снижалось.

Ученые открыли также ген GPR17, отвечающий за выработку этого важного вещества. С течением времени он теряет свою экспрессию, а значит, совсем не с той скоростью клетки могут заменять потерянный миелин. Если суметь воздействовать на этот ген, то это поможет в будущем создать лекарство для омоложения мозга и лечения болезни Альцмейгера, рассеянного склероза и других нейродегенеративных заболеваний. В этом ценность данной работы, опубликованной в журнале Aging Cell.