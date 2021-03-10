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10.03.2021 18:51
Рубрика: Экономика

Денег куры наклюют

Стоит ли опасаться резкого роста цен на курятину и яйца
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8402)
В Великий пост россияне умерят аппетиты в мясе, а перед Пасхой затоварятся яйцами. В эти периоды цены на мясо кур и яйца всегда реагировали на спрос взлетами и падениями. Но если брать среднегодовые цены в магазинах, "обвинить" курицу и яйца в резком подорожании сложно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как следует из данных Росстата, с 2005 года общая инфляция составила 135,1%. За те же 15 лет куры охлажденные и мороженые подорожали чуть более чем на 80%. При этом, например, в 2018 году средние цены на мясо птицы были выше, чем сейчас, - 151,27 рубля за кг против 147,06 рубля в январе этого года. А цены на десяток яиц за 15 лет увеличились втрое - с 24,5 рубля до 75,78 рубля.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
В Минпромторге рассказали, насколько повысятся цены на продукты

"В России уже не первый год производится мяса птицы на 5-7% больше того, что нам нужно. И ждать какого-то дефицита продукции точно не стоит", - утверждает гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Сейчас усложнил ситуацию коронакризис, а к нему в довесок и птичий грипп. По словам Лахтюхова, рост стоимости кормов, снижение производства из-за вспышек птичьего гриппа и по той же причине снижение поставок импортного инкубационного яйца привели к краткосрочному скачку цен на мясо птицы и яйцо - 8,1% и 3,3% с начала года соответственно. Но цикл производства в птицеводстве короткий - в апреле-мае продукции будет больше, и цены должны пойти вниз. В том числе за счет действия экспортных пошлин на зерно: цены на него на внутреннем рынке уже снижаются - и значит, птицеводы смогут купить его дешевле. Минсельхоз предусмотрел и несколько дополнительных мер поддержки для производителей. Пока же на ближайшие два месяца птицеводы договорились зафиксировать цены.

Правда, с яйцом сложнее. Его мы тоже производим достаточно. Но помимо удорожания кормов и птичьего гриппа сказался рост спроса. "В условиях любого кризиса происходит сдвиг потребления от более дорогих продуктов к менее дорогим. В белках: в мясе - от говядины и баранины к свинине и птице, от мяса - к яйцу", - поясняет президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев.

Почему ускорилась инфляция

Инфляция, ускоряющаяся еще с прошлого года, должна достигнуть пика по итогам февраля-марта, рассчитывают в Банке России. Годовая инфляция в феврале достигла 5,7%, что выше цели ЦБ (вблизи 4%). По итогам года инфляция должна снизиться до 3,7-4,2%, прогнозируют в ЦБ.

Главный вклад в ускорение роста цен внесла продовольственная инфляция. Ее же ускорение обусловили ослабление рубля, рост мировых цен на продовольствие, снижение производства сахара, подсолнечного масла и картофеля, общий рост издержек производителей из-за карантинных мер, следует из доклада ЦБ. Все это больше немонетарные факторы инфляции, на которые центробанки имеют ограниченное влияние, говорит старший аналитик центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Ян Рудаковский. По оценкам ЦЭП, рост цен на мировых товарных рынках носит временный характер и будет нивелироваться.

Подготовил Роман Маркелов

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Татьяна Карабут / Роман Маркелов
Экономика Товары и цены Цены на продукты

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