СЖР обнаружил предложения о продаже удостоверений журналистов в Сети

Союз журналистов России (СЖР) обнаружил в интернете предложения о продаже удостоверений работников официально зарегистрированных СМИ. Об этом рассказал глава организации Владимир Соловьев при обсуждении вопросов безопасности сотрудников редакций во время работы на массовых акциях.

"Мы обнаружили, что на просторах интернета можно встретить различные предложения по продаже комплекта удостоверения журналиста и пресс-карты. Издание, не буду пока называть его наименование, есть несколько таких изданий, мы обнаружили, они официально зарегистрированы Роскомнадзором", - заявил Соловьев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По его словам, привлечь к ответственности за это будет сложно, потому что в данном случае СМИ официально зарегистрировано и эти документы не являются подделкой.