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10.03.2021 20:30
Рубрика: Спорт

Гоняет всех по корту

Потапова громит топовых соперниц
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8402)
Анастасия Потапова, получившая уайлд-кард от организаторов турнира в Дубае, вышла в четвертьфинал. Во третьем круге россиянка, занимающая 88-ю строчку в рейтинге, сломила сопротивление 12-й ракетки мира швейцарки Белинды Бенчич.

Матч, продолжавшийся 2 часа 17 минут, завершился со счетом 6:1, 2:6, 7:5 в пользу Потаповой, которая накануне выбила из сетки 19-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис (6:4, 6:3).

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир в Роттердаме

Следующей соперницей Анастасии в борьбе за очки и призовые - а это турнир категории WTA-1000 с призовым фондом в 1,8 миллиона долларов - станет чешка Барбора Крейчикова. Она, кстати, уверенно обыграла другую россиянку Светлану Кузнецову (6:3, 6:2).

В парном разряде мы потеряли Веру Звонареву, которая вместе с немкой Лаурой Зигемунд, уступила украинке Людмиле Киченок и латвийке Елене Остапенко со счетом 3:6, 6:2, 6:10 во втором круге.

Между тем на мужском турнире в Дохе Андрей Рублев, только что взявший титул в Роттердаме, прошел в третий круг без борьбы. Соперник Рублева снялся с матча. Предположительной причиной отказа французского теннисиста Ришара Гаске могла стать травма ноги.

Спорт Теннис

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