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У россиян перестало открываться множество интернет-сайтов

Текст:   Антон Благовещенский
10.03.2021,  
12:31
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Сбой в работе оператора "Ростелеком" привел к тому, что часть российских пользователей осталась без доступа к популярным интернет-сайтам.

О невозможности посетить онлайн-ресурсы сообщают пользователи оператора из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Саратова и других городов, свидетельствуют данные Downdetector.

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Большинство пользователей жалуется на перебои в работе интернет-соединения, другие сообщают об отсутствии ТВ-сигнала.

интернет
Фото: Reuters
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