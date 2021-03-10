У россиян перестало открываться множество интернет-сайтов

Сбой в работе оператора "Ростелеком" привел к тому, что часть российских пользователей осталась без доступа к популярным интернет-сайтам.

О невозможности посетить онлайн-ресурсы сообщают пользователи оператора из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Саратова и других городов, свидетельствуют данные Downdetector.

Большинство пользователей жалуется на перебои в работе интернет-соединения, другие сообщают об отсутствии ТВ-сигнала.

У меня ваще не грузятся,а ростелеком лежит на компе(((( — Рина Ровенская (@mak2357mailru) March 10, 2021