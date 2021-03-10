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10.03.2021 00:50
Рубрика: Общество

Иммунитет в ответе

Аутизм можно предсказать
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8400)
Практически у каждого пятого ребенка с аутизмом это расстройство возникает из-за того, что иммунная система матери атакует мозг ребенка, когда он находится в утробе.

Аутизм - это расстройство развития, имеющее биологическую природу. С этим нарушением развития человек рождается, живет и доживает до старости. Исследователи Калифорнийского и Стэнфордского университетов создали программу, способную выявлять антитела в крови женщин, ответственные за атаку на плод. Благодаря тесту можно почти со 100-процентной вероятностью предсказать риск развития аутизма.

Фото: Михаил Солунин/ТАСС
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В ходе исследования была изучена плазма 450 матерей, детям которых был поставлен диагноз аутизма, и 342 матерей, дети которых родились без него. Результаты были использованы для разработки иммуноферментного анализа. Ученые искали восемь белков, из-за которых, как считается, происходит иммунный ответ организма матери, влияющий на развивающуюся нервную систему ее плода.

Раньше считалось, что подобное может сделать лишь иммунитет, а не антитела и лейкоциты. Теперь же стало понятно, что на растущий мозг плода могут влиять и материнские антитела. Ранее была опубликована работа американских иммунологов, в которой было показано, как материнские антитела могут влиять на белки в нейронах плода, что приводит к росту материнских антител, которые и атакуют нервную систему ребенка.

Общество Здоровье Общество Наука

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