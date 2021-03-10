Ученые: Ожирение повышает риски заразиться коронавирусом и умереть

Люди, страдающие избыточным весом, являются идеальными жертвами коронавируса. К такому выводу пришли исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Они изучили 150 тысяч случаев госпитализации в более чем 200 больницах по всем Соединенным Штатам. Как оказалось, даже относительно небольшое превышение условной нормы веса повышает риски заразиться коронавирусом, и чем дальше, тем они выше. Так, у людей, страдающих ожирением, риск заболеть аж на 33 процента выше, чем у тех, кто имеет нормальный вес. Вероятность же летального исхода повышается на 61 процент.

Впрочем, недостаток веса тоже является фактором риска. В этом случаев вероятность заразиться повышается на 20 процентов.

Эксперты заметили закономерность, но пока так и не смогли установить точные причины, как вес человека связан с его сопротивляемостью коронавирусу. Предполагается, что здоровье людей с ожирением было ослаблено иными болезнями. Им чаще требуется искусственная вентиляция легких.

При этом, как было замечено, пара лишних килограммов (не больше), наоборот, помогает легче перенести инфекционное заболевание. И снова эксперты лишь гадают, почему так происходит. По мнению ряда врачей, одна из возможностей заключается в том, что наличие небольшого количества лишнего жира может обеспечить столь необходимые запасы энергии в течение продолжительной болезни.