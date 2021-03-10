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10.03.2021 20:12
Рубрика: Общество

Ученые сообщили о начале третьей волны коронавируса в Европе

Текст: Михаил Русин
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Жителям Европы угрожает третья волна коронавируса. По словам президента института Роберта Коха профессора Лотара Вилера, выступившего на пресс-конференции Ассоциации иностранных корреспондентов, цифры показывают, что она уже начинается в Германии, и это вызывает беспокойство.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"В Европе мы должны опасаться... Что касается Германии, то у нас начинается третья волна. У нас есть четкие сигналы. И совершенно ясно, что меры общественного здравоохранения, в том числе сокращение контактов и ношение масок, до сих пор действительны" - цитирует его РИА Новости.

Лотар Вилер подчеркнул, что эти меры необходимо соблюдать в полной мере. Также он отметил, что необходимо привить как можно больше людей за короткое время. В противном случае может появиться такое количество больных, с которым не сможет справиться система здравоохранения.

Отмечается, что вакцинация уже позволила снизить количество тяжелых случаев заболевания среди пожилых немцев. Но Лотар Вилер предупредил о возможном выходе ситуации из-под контроля и повторном введении ограничительных мер. Это, в частности, возможно в том случае, если не будет выпущено достаточного количества доз вакцины или СМИ сформируют негативный имидж прививки.

"Если внезапно вакцинация не будет проведена, или недостаточное количество людей по какой-либо причине будет привито, то я абсолютно уверен, что контроль в Германии и других европейских странах вернется этой осенью", - отметил Глава института Коха.

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