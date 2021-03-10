Домашние кошки и собаки не могут передавать коронавирус человеку. Такое заключение сделали ученые Донского государственного технического университета и Ростовского государственного медицинского университета.

Сразу после вспышки новой коронавирусной инфекции в Ухане начались исследования по идентификации вирусного агента и изучению реакции домашних животных на этот вирус.

"Мы считаем нужным указать на неестественность процесса заражения SARS-CoV-2 кошек в экспериментальных исследованиях. Так как вероятность возникновения реальных условий крайне низка", - заявил декан факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" ДГТУ Алексей Ермаков.