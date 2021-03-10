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Умерла звезда мексиканского кино Исела Вега

Новости
    10.03.2021, 20:46
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Звезда мексиканского кино Исела Вега умерла на 82-м году жизни.

"Сегодня умерла женщина и родилась легенда, Исела Вега, твое сердце плывет, а душа отдыхает, я уверена, что скоро мы снова увидимся", - приводит РИА Новости слова племянницы актрисы.

Вега начала сниматься в 1960-м, экранный дебют - "Жестокое лето" режиссера Альфонсо Короны. Всего фильмография Иселы насчитывает 130 картин и телесериалов.

В 1974-м снялась для Playboy, став первой мексиканкой в этом журнале. Пятикратная обладательница премии Мексиканской киноакадемии "Ариэль".

В нашей стране Исела Вега в первую очередь известна по картине Роберто Гальвадоны 1977 года "Грибной человек".

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