В аграрных компаниях появились вакансии с зарплатой 250 тысяч рублей

Кому обещают наиболее высокую зарплату в агропромышленным комплексе, выяснили в Россельхозбанке. Как оказалось, от 100 до 250 тысяч в месяц готовы платить программистам и разработчикам. А вот для агрономов предложения начинаются с 15 тысяч и выше 70 тысяч поднимаются редко.

Данные о вакансиях были взяты из базы бесплатного сервиса "Работа" на платформе "Свое. Фермерство". Здесь представлены предложения не только крестьянских хозяйств, но и более крупных компаний, и научных учреждений из разных регионов России. Самые высокие оклады обещают айтишникам - программистам, системным аналитикам и Backend-разработчикам, инженерам по тестированию программного обеспечения. Например, руководителю команды разработчиков Java в Новосибирске готовы платить 250 тысяч рублей в месяц. Столько же могут получать в Москве директор по продажам программного решения для информатизации агропредприятий и категорийный менеджер для сельскохозяйственного маркетплейса.

Среди вакансий, не связанных с информационными технологиями напрямую, в перечень высокооплачиваемых попали главные научные сотрудники и технологи. Им предлагается зарплата от 100 тысяч рублей и работа в Москве, а также на юге России.

За февраль число предложений для IT-специалистов выросло на треть. В банке связали это с увеличением числа digital-проектов в сельскохозяйственной отрасли. Внедрение цифровых технологий может увеличить прибыльность АПК более чем на 500 миллиардов рублей в течение пяти лет.

"Агропромышленный сектор сегодня активно проходит процесс цифровой трансформации: внедряются системы "умного" земледелия, используются беспилотные летательные аппараты. Наиболее перспективными здесь считаются технологии, автоматизирующие этапы производства, переработки и доставки продуктов до прилавков", - пояснила директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Поэтому высококлассным IT-специалистам в АПК предлагают заработную плату на уровне крупнейших интернет-компаний. "В последнее время действительно намечается повышение спроса на профессии, связанные с информационными технологиям. Сельскохозяйственные предприятия делают ставку на эффективность и готовы хорошо платить тем специалистам, которые смогут автоматизировать основные процессы, повысить производительность, и, как следствие, - прибыль", - подтвердила основатель сервиса по подбору персонала Facancy Алена Владимирская.