В Германии раскрыли новую схему мошенничества с получением госсубсидий для предпринимателей, чей бизнес пострадал от пандемии. Однако к тому времени аферисты успели перевести на свои счета миллионы евро.

Как сообщает Spiegel online, министерству экономики ФРГ пришлось приостановить выплаты всем без исключения соискателям - от владельцев ресторанов и отелей до розничных торговцев. Масштабная "заморозка" коснулась программ финансовой помощи за ноябрь и декабрь. Подавать на нее заявки можно было через так называемых "проверяющих третьих лиц" - например, налоговых консультантов. Здесь-то мошенники и нашли лазейку. Они регистрировались на сайте минэкономики в качестве таких консультантов и запрашивали выплаты для реальных фирм. Только вот деньги шли не на счета этих фирм, а в карман преступников. Их личности не раскрываются - как и названия компаний, которыми они прикрывались.

Правительственные источники портала Business Insider, который первым узнал об "обмане гигантских масштабов", признают: он может иметь "взрывоопасные последствия". Между тем у немецких властей и так хватает проблем после того, как два депутата из фракции правящего альянса ХДС/ХСС и по совместительству владельцы собственных фирм попались на "откатах" при распределении тендеров на поставки масок минздраву ФРГ. Причем речь идет ни много ни мало о "шестизначных суммах".

По мнению экспетов, "политическое землетрясение", вызыванное грандиозным скандалом с масками, грозит подорвать позиции консерваторов на региональных выборах, которые уже в ближайшее воскресенье пройдут в двух землях - Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц.