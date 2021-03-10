В Госдуме обсудили меры защиты журналистов на митингах

Надо зафиксировать список документов, которые должен иметь при себе журналист, а также ввести единый образец редакционного удостоверения, это поможет защитить сотрудников СМИ на массовых акциях, считает глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. В Минцифры России идеи поддерживают, а Комитет Госдумы по информполитике планирует подготовить законодательные предложения по итогам обсуждения этой темы.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании Комитета Госдумы по информполитике рассказал о тех отличительных знаках, которые планируется ввести для журналистов на митингах. Это жилет неоново-зеленого цвета с надписью "Пресса" и специальный бейдж, на котором будут фотография репортера, его фамилия, имя и отчество, должность, данные о СМИ и срок действия.

Представители профессионального сообщества говорят, что этого мало.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев считает, что из-за того, что в законе четко не прописаны те документы, которые должен иметь при себе журналист для подтверждения своего статуса, на митингах часто возникают те или иные проблемы при их проверке. Правоохранители, конечно, имеют право проверить удостоверение у репортера. "Но если его задерживают для подтверждения его личности, то тем самым прерывается его профессиональная деятельность... Конечно, недопустима ситуация, когда журналисты попадают под дубинки", - подчеркнул глава СЖР. Он отметил при этом, что были и случаи, когда представители СМИ мешали правоохранителям выполнять их работу.

Поэтому необходим подзаконный акт, который установил бы исчерпывающий перечень документов, которые должен иметь при себе журналист. А также регламент для правоохранителей, который установил бы, что могут проверять у сотрудников СМИ и как долго.

Соловьев отметил - нужен реестр журналистов, единый образец редакционного удостоверения и один орган, который будет вести этот список и выдавать документы. Он обратил внимание на то, что сейчас в интернете можно найти предложения о продаже удостоверений журналистов официально зарегистрированных СМИ и привлечь к ответственности за это будет сложно. Глава комитета Александр Хинштейн высказал мнение, что вести подобный реестр должно не государство, а сама отрасль.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поддержало идею о списке документов. Заместитель министра Бэлла Черкесова отметила, что правила поведения сотрудников редакций на массовых акциях нужно прописать максимально подробно. "Меньше будет злоупотребления и со стороны правоохранительных органов, и со стороны журналистов", - добавила она.

Некоторые используют статус СМИ в своих целях и в том объеме, который удобен им

"В последнее время мы часто сталкиваемся с тем, что некоторые используют статус СМИ в своих целях и в том объеме, который удобен им. Есть общепринятые принципы журналистики, согласно которым репортер должен сохранять независимую позицию, представлять разные точки зрения, освещая ту или иную ситуацию. И уж точно журналисту некорректно становиться агитатором в ходе массовых мероприятий и прикрываться статусом сотрудника редакции. Это также вопрос безопасности журналиста", - отметила замглавы минцифры. Черкесова поддержала и предложение о нумерации удостоверений журналистов, это, по ее словам, позволило бы вести некий учет.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов предложил использовать для этого систему QR-кодов, которую применяли во время чемпионата мира по футболу 2018 года на картах болельщиков. Звучали и идеи ввести на массовых мероприятиях систему по аналогии с аккредитацией, а также создавать специальные зоны для журналистов. Впрочем, сами представители СМИ эти инициативы отвергли.

По словам Александра Хинштейна, по итогам заседания комитет Госдумы по информационной политике подготовит законодательные предложения по защите журналистов на массовых мероприятиях.