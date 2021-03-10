В Госдуме оценили заявление США о "Северном потоке-2" как о плохой сделке

Европа заинтересована в завершении "Северного потока-2", и для нее этот проект невыгодным точно не является. Так в Госдуме прокомментировали заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса на эту тему.

Ранее тот подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему намерены противодействовать завершению строительства газопровода, а президент Джо Байден считает "Северный поток - 2" плохой сделкой.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев назвал несомненным то, что Европа заинтересована в завершении данного проекта и в его реализации. При этом ведущие страны Евросоюза, по его оценке, "все больше и больше обретают если не политический, то, по крайней мере, экономический суверенитет в тех секторах, которые жизненно важны для их экономики".

Еще один аргумент в пользу проекта для ЕС - это недавние "климатические пертурбации" в США, вызвавшие перебои в подаче электроэнергии. Они, по словам Гутенева, которого цитирует RT, показали европейцам, как важно иметь надежные источники энергии. А "Северный поток-2", напомнил он, именно таким и является. А значит, этот проект "приобретает уже стратегическое значение для их национальных экономик", заключил он.