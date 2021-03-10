В Госдуму внесен проект об освобождении от НДФЛ небогатых граждан

Такая мера, указал автор, "может выступать дополнительным способом сокращения дефицита доходов и борьбы с бедностью". По его информации, данная часть инициативы касается порядка 9 млн человек, или 14% от всех налогоплательщиков.

После указанной планки ставка НДФЛ, в соответствии с проектом, будет расти в зависимости от доходов.

- От 204 тысяч рублей в год до 5 млн - 13%,

- От 5 до 10 млн - 15%,

- От 10 до 100 млн - 25%,

- Свыше 100 млн - 35%.

Таким образом, с первых 5 млн рублей в год налог составит 623,5 тысячи рублей, с 10 млн - 1 миллион 373,5 тысячи, со 100 млн - 23 миллиона 873,5 тысячи рублей. А далее будет взиматься максимальная ставка.

Принятие законопроекта, считает Катасонов, позволит перераспределить налоговую нагрузку на более доходные группы населения, а также увеличить поступления в бюджетную систему РФ на 343 млрд рублей в год.

Отметим, что шаг к введению прогрессивной шкалы подоходного налога в России уже был сделан: доходы свыше 5 миллионов рублей в год облагаются повышенной ставкой НДФЛ в 15%. Стандартная ставка - 13%.