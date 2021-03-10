В Греции полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Во время акции протеста в Афинах пострадали несколько полицейских, арестованы десять человек. Как передает РИА Новости, митинги начались после инцидента, произошедшего 7 марта. В тот день полицейские дубинками избили молодого человека без каких-либо причин. Правительство Греции не осудило насилие, заявив, что в отношении стражей порядка будет проведено расследование.

Недовольные действиями властей жители Греции вечером девятого марта собрались на площади Неа Смирни. Примерно 400 человек попытались взять штурмом полицейский участок. В стражей порядка полетели "коктейли Молотова", сигнальные ракеты, дымовые шашки.

Радикалы, закрывшие свои лица масками, также использовали палки, прутья и другие предметы. Молодые люди начали крушить все на своем пути: витрины магазинов, автомобили и другие объекты. Стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ.