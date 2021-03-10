В Италии запустят "свободные от коронавируса" поезда

Итальянские государственные железные дороги запустят в начале апреля "свободные от коронавируса" поезда между Римом и Миланом. Это будет первая подобная линия в Европе. Все пассажиры и работники транспорта должны будут иметь отрицательный тест на COVID-19.

"С апреля эта инициатива будет реализована на маршруте Рим-Милан на поездах Ferrovie dello Stato Italiane. Затем такие маршруты планируется организовать на популярных туристических направлениях в Венецию, Флоренцию и Неаполь", - цитирует издание Local генерального директора местного железнодорожного оператора Джанфранко Баттисти.

По его словам, есть надежда, что эта идея поможет перезапустить туризм после того как, коронавирусные ограничения ослабнут. В настоящее время туристические поездки в пределах Италии запрещены, а это означает, что внутренний отдых пока невозможен.

Железнодорожники воспользуются опытом ускоренного тестирования коллег из авиаперевозок. В сентябре 2020 года в аэропорту Фьюмичино на двух ежедневных рейсах авиакомпании Alitalia в Милан была запущена программа рейсов Covid-free. Эта схема использует 30-минутные тесты мазков, чтобы убедиться в наличии отрицательного результата на коронавирус перед посадкой в самолет.

Учитывая, что в нормальное время на долю туризма приходится 14% экономики Италии, страна стремится найти способ снова безопасно открыть двери для приезжих.