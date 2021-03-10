Закон

В какие сроки белорус должен подать налоговую декларацию в России?

"Я белоруска, но сейчас живу в России. В прошлом году получила в наследство квартиру тети, но обстоятельства сложились так, что вынуждена была ее продать. Надо ли мне подавать налоговую декларацию и в какие сроки? Алла В.".

Согласно российскому законодательству, наследникам, которые продают имущество покойного в течение трех лет с момента смерти, необходимо оплатить подоходный налог (13 процентов от стоимости квартиры) и подать декларацию. Представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году, необходимо до 30 апреля 2021 года.

Подать декларацию можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Если у вас есть личный кабинет налогоплательщика, то заполнить декларацию можно онлайн. Тогда большая часть данных уже будет заполнена.

Также можно использовать программу "Декларация", которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.

Кстати, отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году налогоплательщик не только продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, но и, к примеру, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл приличную сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года.

Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же он выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года.

Документы

Какие документы нужны белорусу для поездки в Россию на машине?

"Добрый день. Напишите, пожалуйста, какие необходимо предоставить документы для выезда гражданам Беларуси из Минска в Москву на личном автомобиле. Цель поездки - лечение. Светлана Шеметовец".

Россия и Беларусь смягчили коронавирусные ограничения, в настоящее время возобновлено авиасообщение и железнодорожные перевозки. А вот автомобильное сообщение восстановлено только при соблюдении ряда требований. Другими словами, если белорус летит в Россию самолетом или едет на поезде, то каких-то оснований для въезда в страну ему не требуется. То же самое касается и россиян.

А вот поездка на автомобиле возможна только при соблюдении ряда требований. Например, при поездке на лечение понадобятся документы (или копии документов), выданные медицинской организацией и подтверждающие приглашение на лечение с указанием времени проведения лечения. Или документы (копии документов), оформленные Минздравом России или Минздравом Беларуси, подтверждающие цель данной поездки и сопровождающих лиц.

Обратите особое внимание на то, что медицинская организация обязательно должна иметь лицензию. Вам она должна выслать справку-вызов на лечение. В справке должны стоять реквизиты учреждения и печать, указаны Ф.И.О. пациента, период получения услуг в клинике, название медицинских услуг. Кроме того, нужны договор на оказание услуг, заключенный с клиникой, и копия лицензии медицинского учреждения. Также лучше иметь чек с предоплатой медицинских услуг.

Для поездки понадобятся водительское удостоверение или временное разрешение на управление автомобилем. Кроме того, автомобилист при себе должен иметь свидетельство о регистрации транспортного средства и страховку - "зеленую карту".

Правила

Можно ли белорусского ребенка устроить в московский детский сад?

"Переехали с мужем в Москву из Беларуси. Сейчас оформляем вид на жительство. Нашему ребенку два года, через год хотела бы отдать его в детский сад. Что для этого нужно? Лидия П.".

В России дети белорусских граждан имеют право бесплатно получать начальное и среднее образование и посещать детский сад. Главное условие - дети должны находиться в стране пребывания на законных основаниях. В дошкольные группы столичных образовательных учреждений принимают детей в возрасте до семи лет, зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в Москве. Приоритетное право на зачисление есть у детей, которые либо сами, либо их родители относятся к льготным категориям.

Записать ребенка в московский детский сад можно только на официальном сайте мэра Москвы mos.ru. Электронное заявление может подать один из родителей или законные представители ребенка. Для этого понадобятся паспортные данные одного из родителей, данные свидетельства о рождении ребенка, адрес его регистрации и сведения о льготах, если таковые имеются.

При оформлении заявки можно выбрать от одного до трех садиков, первый из которых будет приоритетным, два других - дополнительными. Также необходимо будет указать желаемый год поступления. Если возникнут вопросы, то необходимо обратиться в Центр информирования населения о предоставлении образовательных услуг Департамента образования и науки города Москвы. Задать вопросы можно по телефону +7 (495) 530-71-71 или отправить письмо на электронную почту infodo@edu.mos.ru.