Это выставка о том, как совмещать в себе абстрактное и практическое, вспахивать землю, биться за звания - и взлетать в поэтические выси, недоступные никому. И то и другое Афанасию Фету удавалось.

Разговор на эту тему начался на главной площадке Музея истории российской литературы имени Даля в Трубниках, где открылась выставка к 200-летнему юбилею автора "На заре ты ее не буди".

... "Проезжая через Кенигсберг, Афанасий Шеншин увидел у одной корчмы еврейку Шарлотту, влюбился, купил ее у мужа и привез в свое орловское имение.... Через несколько месяцев она родила сына,.. он стал известным поэтом". Это выбито на телеграфной ленте. Здесь же наклеена на фото картинка с телегой, на которой сидит женщина-еврейка. Распечатка "Яндекс.Карты" с маршрутом. Рядом лист с закрашенным краской текстом. Вроде как - с письмом матери поэта, где изложена вроде как истинная история его рождения...

Часть инсталляции, собравшей мифы, сплетни и легенды о жизни Фета, - единственное место на выставке, где говорится о происхождении поэта. Кураторы сосредоточились на смыслах его движения по жизни и, конечно, на стихах. На выставку мы входим буквально сквозь строки Фета: с черных стен первого зала на нас сквозь прорезанные трафареты проецируются "Шепот, робкое дыханье...", "На заре ты ее не буди" и другие шедевры его лирики.

На месте рождения поэта сейчас детский лагерь в чистом поле (фото пейзажа есть в инсталляции) - а во втором зале выставки можно... сыграть в кубики наподобие тех, в которые Афанасий играл в детстве. Видимо, с его происхождением действительно было что-то не так: в 14 лет Шеншин-младший стал Фетом, лишился потомственного дворянства и задался целью выслужить его. И вот на стеллажах - кубы-сюжеты из жизни юноши, поступившего в университет, а потом начавшего писать стихи и служить в полку, двигаясь к своей цели.

На плоскости одного куба - Тургенев, взявшийся его опекать и редактировать. На другой стороне - виды Санкт-Петербурга, где вышел этот сборник. На третьей - портрет Гете, которого Фет тогда переводил. Рядом с кубами книги, иллюстрирующие "кубические" сюжеты: переводы Вергилия, Плавта, Овидия, фетовские "Вечерние огни" с посвящением его товарищу Якову Полонскому. И еще тома, тома.

В зале "Поэзия документа" рассматриваем составленные и подписанные рукой лирика судебные решения - Фет был избран мировым судьей по Мценскому уезду. И вот папки с делами - "О взыскании крестьянином Кондрашовым 12 рублей со священника Дмитрия Попова", "О взыскании управляющим г. Гринберг с крестьян 145 рублей за невыход 400 баб на работу": Российская государственная библиотека предоставила для выставки лишь несколько дел судьи Фета из десятков хранящихся.

В зале, заполненном подробностями из жизни поэта, нет личных вещей. Но зато тут живет одно из воплощений его лирики - Мария Лазич, в которую был влюблен молодой офицер. Они расстались, а вскоре Мария погибла из-за случайности: вспыхнуло платье. Не осталось ее изображений, но художники выставки создали образ Марии - фрагмент ткани, похожий на платье, над ним взлетела синяя косынка. Как та душа, которой "отрадно взлетать над землей и одной к небесам приближаться".