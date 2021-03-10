В Литве пациентка умерла после прививки от COVID-19

В литовском городе Паневежис пожилая женщина умерла сразу же после вакцинации от коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на республиканское радио.

"Женщина 1941 года рождения, у нее был кардиостимулятор​​​. Вакцинирована препаратом Pfizer-BioNTech", - уточнили в больнице.

Как уточнили медики, сразу же после укола женщина стала жаловаться на нехватку воздуха. Врачи попытались ей помочь, но было поздно. В минздраве не связывают смерть с вакциной.

"Я думаю, у неё был стресс, были также проблемы со здоровьем, - считает глава городской станции скорой помощи Паневежиса Рута Рамошкене . - Такого внезапного эффекта от вакцины быть не могло".