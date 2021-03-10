В Минцифры поддержали создание списка документов, которые можно проверять у журналистов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поддерживает идею создать список документов, которые можно будет проверять у журналистов на массовых акциях. Об этом заявила замминистра Бэлла Черкесова.

Эта инициатива была озвучена на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выступил также с предложением создать реестр журналистов и ввести единый образец удостоверения. Сейчас, по информации Роскомнадзора, отличительный знак сотрудника СМИ на митинге не предполагает идентификационного номера и печати.

Бэлла Черкесова отметила, что правила поведения журналистов на массовых акциях нужно прописать максимально подробно. "Меньше будет злоупотребления и со стороны правоохранительных органов, и со стороны журналистов", - добавила она.

"Правильное предложение о том, чтобы четко прописать тот перечень документов, которые сотрудники правоохранительных органов могут запрашивать у журналистов", - подчеркнула замминистра.

Она поддержала и предложение о нумерации удостоверений журналистов.