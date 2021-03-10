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10.03.2021 20:30
Рубрика: Общество

Война и оккупация: неизвестные фото

В Еврейском музее представили фотографии солдат вермахта на территории СССР
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8402)
В Еврейском музее и центре толерантности прошла презентация уникального и страшного по своему беспристрастному взгляду фотоальбома Георгия Шепелева "Война и оккупация. Неизвестные фотографии солдат Вермахта с захваченной территории СССР и советско-германского фронта".

Представляя автора, директор музея Александр Борода подчеркнул, что обычные солдаты вермахта могли отказаться убивать мирное население, "но они выходили за пределы своих должностных полномочий и убивали людей в свободное от работы время". Геноцид советского гражданского населения на оккупированной территории СССР во время Великой Отечественной войны - эта тема лишь недавно вошла в тренд научной дискуссии о жертвах нацизма. Неизвестны даже точные цифры потерь. "По разным источникам, от 13 миллионов 600 тысяч до 18 миллионов жизней, - сказал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. - Общая совокупность убыли населения (это погибшие, умершие от ран, детская смертность и так далее) - 37 миллионов человек. Это каждый пятый житель Советского Союза".

Евразия оцифрует данные о геноциде мирного населения в зоне оккупации СССР

Глава РВИО напомнил, что в январе этого года президентом было дано поручение Госдуме внести в федеральный закон об увековечивании памяти советского народа изменения, направленные на запрет публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. По мнению Мединского, статья об ответственности за реабилитацию нацизма от 2014 года работает недостаточно эффективно. К примеру, экспертное сообщество тревожит нечеткость юридических формулировок. Вместо "ответственности за реабилитацию нацизма" эксперты предлагают формулировку "ответственность за публичное оправдание нацизма". "Эта нечеткость приводит к негативным последствиям, - заявил председатель РВИО. - Так за неполные семь лет существования этой статьи по ней было осуждено 10 человек. С другой стороны, перестраховываясь, издательства боятся выпускать книги с упоминанием нацистских деятелей, даже если эти книги носят ярко выраженный антинацистский характер. А некоторые магазины боятся их продавать. Подобные казусы происходят и в кинематографе, и в музейном деле".

Перестраховываясь, издательства боятся выпускать книги с упоминанием нацистских деятелей, даже если издания носят антинацистский характер

Помощник президента убежден, что вместе с историками, экспертами, Следственным комитетом и судом нужно разработать исчерпывающие разъяснения, кого и за что можно привлекать по статье об ответственности за реабилитацию нацизма.

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