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10.03.2021 18:32
Рубрика: Экономика

В Москве пройдет Российский форум по управлению интернетом

11-й Российский форум по управлению интернетом (RIGF 2021), пройдет 7-9 апреля в Москве. Опубликована предварительная программа

За 3 дня работы форума пройдут 8 рабочих секций, где участники и ведущие эксперты обсудят самые разные вопросы: от суверенитета данных и построения системы доверия к цифровым продуктам до пользовательских соглашений с интернет-платформами и искусственного интеллекта.

В первый день RIGF 2021 состоится традиционная церемония вручения награды "За заслуги в сфере интернета" (Virtuti Interneti). Награда учреждена Координационным центром в 2010 году, и ее лауреатами становятся представители интернет-сообщества, бизнеса, науки и государства, внесшие значимый вклад в развитие Рунета и глобального интернета.

На секции "Управление интернетом", которую проведут директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев и исполнительный директор DiploFoundation Йован Курбалийя, участники обсудят доклад по вопросам международного сотрудничества в цифровую эпоху, подготовленный по заданию Генерального секретаря ООН независимой экспертной Группой высокого уровня по цифровому сотрудничеству. В дискуссии примут участие Татьяна Матвеева (Администрация Президента РФ), Рашид Исмаилов (ВымпелКом), Мэнди Карвер (ICANN) и Вольфганг Кляйнвахтер (Орхусский университет).

Второй день работы RIGF 2021 будет посвящен вопросам обеспечения безопасности в интернете и экономике интернет-бизнеса. 8 апреля форум откроет секция "Атрибуция киберпреступников в интернете. Мифы и реальность", модератором которой станет известный эксперт в области кибербезопасности Алексей Лукацкий (Cisco). В ходе дискуссии участники рассмотрят, возможна ли однозначная атрибуция киберпреступников в интернете, расскажут о юридических тонкостях расследования киберпреступлений и ответят на вопрос: как улучшить ситуацию с атрибуцией киберпреступности? Среди выступающих: Лиис Вихул (Cyber Law International), Сергей Голованов (Лаборатория Касперского), Александр Калинин (Group IB) и Игорь Залевский (Ростелеком-Солар).

Заключительный день RIGF 2021 откроет секция "Новые технологии. Искусственный интеллект и этика", участники которой рассмотрят необходимость ответственного подхода к развитию искусственного интеллекта в таких областях, как медицина, промышленность, транспорт.

Кроме того, в этом году впервые в рамках Российского форума по управлению интернетом пройдет специальный курс для студентов, аспирантов и недавних выпускников, интересующихся вопросами развития и использования интернета и технологий. Слушатели курса вместе с приглашенными экспертами обсудят основные вопросы из программы RIGF 2021 и сформулируют тезисы, которые лягут в основу Молодежных посланий его участникам. Также слушатели спецкурса получат возможность выступить на Молодежной секции заключительного дня форума.

Участие в форуме бесплатное, необходима регистрация.

Справка

Форум проводится Координационным центром доменов .RU/.РФ при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ICANN, RIPE NCC, Технического центра Интернет и Лаборатории Касперского.

"Российская газета" является "Стратегическим информационным партнером" Форума

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