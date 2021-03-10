В Москве в бесплатную школу нянь пришли пожарный и программист

Пожарный и программист оказались среди студентов бесплатной школы нянь, которая работает в столице при поддержке гранта "Москва - добрый город".

Также в число слушателей курсов попали многодетные родители, а также профессионалы из разных сфер, которые во время пандемии попали под сокращение. Теперь они бесплатно смогут получить новую специальность при поддержке департамента труда и социальной защиты населения.

"Обучение в школе нянь - реальная возможность улучшить свои навыки, освоить новую специальность и стать востребованным специалистом на рынке труда", - рассказала директор городского центра "Моя карьера" Ирина Швец.

Судя по опыту прошлых потоков, студентам особенно интересны вопросы детской психологии и ухода за малышами - даже мужчины признаются, что для них эти навыки очень важны и в повседневной жизни.

"Живой отклик у будущих нянь вызвают также курсы по оказанию первой медпомощи: остановке кровотечений и реанимации", - рассказывает руководитель партнерского сервиса "Бабушка на час" Наталия Линькова.