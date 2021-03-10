В Музеях Московского Кремля расскажут о закате династии Рюриковичей

Большой выставочный проект "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий", объединивший экспонаты из собраний более чем десяти российских и зарубежных музеев, архивов и библиотек, откроется в Музеях Московского Кремля 6 апреля.

В выставочном зале Патриаршего дворца развернется экспозиция "Царский род в XVI столетии. От триумфа до угасания", которая расскажет о наиболее важных событиях семейной истории русских государей в XVI веке. Окунуться в тайны одной из самых загадочных фигур русской Смуты - мнимого сына Ивана Грозного Дмитрия Ивановича, царя Московии, именовавшего себя "Дмитрий император" и оставшегося в истории как Дмитрий Самозванец или Лжедмитрий I, можно будет на второй части выставки ""Dеmеtrius imperator" - Лжедмитрий I: миф власти и власть мифа" в выставочном зале Успенской звонницы.

История рода Рюриковичей неразрывно связна с историей русской государственности от самого ее зарождения до конца XVI столетия. "Князья, великие князья, цари - потомки полулегендарного Рюрика - управляли русскими землями более семи столетий. Для русского общества право представителей рода Рюриковичей на неограниченную власть имело сакральную природу, было частью изначального, освященного свыше миропорядка", - раскрывают подробности в пресс-службе музея.

На выставке в Патриаршем дворце можно будет увидеть уникальные памятники, связанные с восшествием наследников на царский престол, вступлением в брак, появлением детей и кончиной. Это и символы царской власти, и предметы из монаршей сокровищницы, и семейные реликвии, и важные исторические документы.

Угасание царского рода в конце XVI столетия породило Смуту - бедствие национального масштаба. Тогда-то и появились в России самозванцы. Кем был Лжедмитрий I? Каким он остался в памяти потомков? Ответы на эти вопросы ищут кураторы выставки ""Dеmеtrius imperator" - Лжедмитрий I: миф власти и власть мифа". Используя вещественные и документальные источники, они за шагом восстанавливают ход исторических событий: гибель царевича Димитрия в Угличе, чудесное появление спасшегося царевича в Польше в 1604 году, восшествие государя Дмитрия Ивановича на русский престол в 1605 году, его одиннадцатимесячное царствование и гибель.