В паспортах вакцинации ЕС признают российские и китайские вакцины

Жители Евросоюза, которые были вакцинированы российскими и китайскими препаратами, получившими одобрение в отдельных государствах Старого Света, смогут получить общеевропейский "Цифровой зеленый паспорт".

Есть надежда, что на Западе перестанут играть в политику и прививки "Спутником V", которые делают в России и некоторых странах Европы, дадут право на получение "зеленого паспорта" ЕС. Фото: РИА Новости

"Цель этого предложения - содействие осуществлению права на свободное передвижение по территории ЕС во время пандемии при помощи создания общего механизма получения и признания сертификатов о вакцинации, тестировании и выздоровлении после коронавируса", - цитирует агентство Bloomberg проект постановления Еврокомиссии, которое будет опубликовано 17 марта.

Предложение ввести единый для всего ЕС сертификат о вакцинации поступило еще в январе, когда премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его правительство уже разработало возможную форму такого документа. Именно Греция, а также Испания и Италия стали самыми горячими сторонниками нововведения. А греки уже объявили, что 14 мая они планируют открыть туристический сезон

В Испании рассчитывают на возрождение туризма для путешественников с "зелеными паспортами". А в Италии объявили о том, что в стране будут курсировать "безопасные" поезда, билеты на которые можно купить только предъявив отрицательный тест на коронавирус. Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил в конце февраля, что, если общеевропейский процесс не сдвинется с мертвой точки, многие страны Евросоюза введут собственные "зеленые паспорта". В Германии 60 процентов опрошенных центром YouGov по заказу агентства DPA поддержали общеевропейскую инициативу. Во Франции шесть из десяти жителей согласны на "паспорта вакцинации", если это даст им больше возможностей путешествовать. Однако не все в Европе поддерживают "зеленый свет" для привитых туристов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сформулировала главный аргумент противников паспортов: "Как обеспечить соблюдение прав тех, кто не получил доступа к вакцине, и какую альтернативу предложить тем, у кого есть уважительные причины не прививаться?" В Бельгии, Франции, Германии поднимают тему права европейцев на свободное передвижение по территории ЕС, которое не должно зависеть от того, есть ли у человека доступ к вакцине.

Как будет выглядеть "Цифровой зеленый паспорт", станет известно в ближайшие несколько месяцев. По данным информатора Bloomberg в Еврокомиссии, у каждого сертификата будет идентификационный номер, соответствующий номеру результата вакцинации. Документ будет содержать информацию об имени и фамилии человека, номере паспорта или удостоверения личности, дате рождения, вакцине, которой он привился, и количестве введенных доз. Три таких сертификата должны быть выпущены бесплатно, в цифровом или бумажном виде, что позволит "потенциальным обладателям запрашивать и получать бумажную копию сертификата или хранить и демонстрировать сертификат на мобильном устройстве". Также предполагается, что сертификаты будут содержать универсальный, считываемый цифровым способом штрих-код.

Взгляд из Китая

Китай первым в мире запустил вакцинные паспорта, заявил МИД КНР. Каждый житель, прошедший вакцинацию, сможет получить документ, скачав специальное приложение в мессенджере WeChat. Приложение работает с 8 марта. Также справку можно получить в бумажной форме. Пока удостоверение доступно только для китайских граждан.

В паспорте указываются данные о сделанной прививке против коронавируса, результаты теста на нуклеиновые кислоты (вирусная РНК) и сведения о наличии антител. Сертификат снабжен QR-кодом, который предназначен "для того, чтобы власти могли получить доступ к личной информации". Как отмечает МИД КНР, появление таких паспортов "облегчит трансграничные поездки и поможет восстановлению мировой экономики". При этом остается неясным, как скоро китайские вакцинные паспорта признают другие страны. Сам Китай до сих пор не отменил требование обязательного 14-дневного карантина для всех приезжающих из-за рубежа, несмотря на наличие у них справок об отрицательном результате анализа на коронавирус.

Тем временем авиаперевозчик Singapore Airlines с 15 по 28 марта будет тестировать на рейсах Сингапур - Лондон бета-версию приложения для iOS под названием IATA Travel Pass - своего рода вакцинный паспорт для авиапассажиров. В новый документ занесут данные о прививке и антителах у путешественников. Однако даже пассажирам, имеющим на руках такой документ, все равно придется по прибытии предъявлять справку с отрицательным ПЦР-тестом.

Если эксперимент Singapore Airlines окажется удачным, то с апреля еще несколько десятков авиакомпаний по всему миру намерены начать тестирование приложения IATA.

Подготовил Константин Волков