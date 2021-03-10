В российских домах престарелых началась вакцинация от COVID-19

Кампания по вакцинации от коронавируса в российских домах престарелых уже началась. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

"Что касается прививок, я знаю, что (глава Минздрава) Михаил Альбертович (Мурашко) особый акцент делает на гражданах, относящихся к группе риска, - сказал Антон Котяков. - Они в первую очередь на сегодняшний день прививаются, и у нас уже в отдельных социальных учреждениях эта практика реализуется".

При этом глава Минтруда признал, что эта прививочная кампания еще не стала повсеместной и пообещал поговорить с руководителями тех социальных учреждений, где вакцинация еще не стартовала.