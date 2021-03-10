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10.03.2021 12:21
Рубрика: В мире

В Швеции появились магазины-роботы

Текст: Надежда Ермолаева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Швеции появились магазины, в которых нет кассиров, продавцов и охранников. А есть лишь управляющий компьютер, видеокамеры и товары. Воспользоваться таким магазином-роботом может каждый желающий, если у него есть смартфон и привязанная к нему банковская карта.

Фото: Tech Xplore
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Все гениальное как всегда просто. Стоит где-нибудь в шведской глуши передвижной деревянный вагончик-магазин. Вы, предварительно скачав на телефон необходимое приложение, прикладываете свой гаджет к сенсору на входе. Если в магазине меньше двух людей, то компьютерный мозг вам откроет двери. Если внутри есть уже два человека, а больше в магазине находиться по новым карантинным правилам не должно, то придется подождать.

Наконец, вы заходите внутрь, набираете нужные товары, сканируете их и оплачиваете картой. Камеры все зафиксируют, и клептомана в случае чего найдут.

Изначально сеть таких магазинов появилась в королевстве в 2018-м году и была ориентирована на отдаленные маленькие поселения, где обычные магазины с кассирами и продавцами прогорали. Но реально востребованным это новшество стало во время пандемии коронавируса, когда шведы стали опасаться посещать обычные магазины.

В Швеции шутят, что фантастика становится реальностью. Треть века назад такое можно было увидеть лишь в фантастических фильмах. А теперь можно побывать в будущем, а заодно купить там продукты.

В мире Европа Швеция Роботы: настоящее и будущее

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