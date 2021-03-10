В зимние месяцы в турпоездках побывали 15 млн россиян

За три зимних месяца россияне совершили 15 млн поездок по России, что на 25% меньше показателей прошлого зимнего сезона, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"За три месяца в туристических поездках побывало около 15 миллионов россиян, включая однодневные поездки. Это на 25% меньше показателей доковидных прошлого года, за три месяца зимы", - сказала Догузова в ходе в ходе совещания президента России с членами правительства.

Снижение турпотока было связано с тем, что не восстановились культурно-познавательные поездки из-за ограничений и также отсутствовал деловой туризм, пояснила она.

При этом россияне отправились на природу. Повышенным спросом пользовались все горнолыжные курорты. Их загрузка выросла примерно на 15%

Также на 10% вырос турпоток на Юге России. Люди ехали туда за относительно комфортной погодой и возможностью получить санаторно-курортное лечение, отметила руководитель Ростуризма.

Большим спросом также пользовались зимние направления - Алтай, Мурманская область, Русский север, Архангельская область, Карелия. По некоторым регионам турпоток вырос в 2 раза.