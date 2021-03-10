Вакцина "Спутник V" одобрена в Иордании

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Иордании, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 49 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили в РПФИ, по количеству полученных одобрений "Спутник V" занимает второе место в мире. В фонде рассчитывают на расширение партнерств по вакцине в дальнейшем.

Вакцина "Спутник V" была разработана российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Препарат был зарегистрирована 11 августа 2020 года Министерством здравоохранения России.