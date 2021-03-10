Вячеслав Сутырин - о сути единения и скрепах Союзного государства

Четверть века назад, 2 апреля 1996 года, был подписан Договор о создании сообщества Беларуси и России. За эти 25 лет выросло целое поколение граждан Союзного государства. С чем подходим к знаковой дате? Что удалось, а над чем еще предстоит серьезно работать? Об этом наш разговор с политологом Вячеславом Сутыриным.

Вячеслав, какие три безусловных достижения Союзного государства вы могли бы с ходу назвать?

Вячеслав Сутырин: Самое очевидное преимущество - это свободное передвижение и отсутствие границ между нашими странами. Второй плюс - сохранение культурной и цивилизационной близости: ни россияне, ни белорусы не чувствуют себя иностранцами в странах друг друга. Допустим, студент-белорус, обучающийся в российском университете, формально является гражданином другого государства, но воспринимается так же, как и россиянин. То же самое - в Беларуси. И третий момент, конечно, экономический. Фактически Союзное государство спасло белорусскую экономику в начале 1990-х, позволило Беларуси сохранить промышленный потенциал. Научная школа - техническая, естественно-научная, математическая, которую Беларуси удалось сохранить еще с советских времен, позволяет ей развивать информационные технологии, но это невозможно было бы без российской экономической поддержки и российского рынка. Так что третье важнейшее достижение Союзного государства - это сохранение экономической базы.

Однако вы сами не раз сетовали на то, что узнаваемость бренда "Союзное государство" до сих пор невелика, особенно среди молодежи...

Вячеслав Сутырин: К сожалению, узнаваемость Союзного государства у молодых очень низкая. В теории понятно, как решать проблему. За счет запуска гуманитарных программ в Союзном государстве, повышения слаженности различных госорганов, образовательных, общественных организаций и даже бизнеса. Обычная рекламная кампания не возымеет эффекта - это будет что-то слишком абстрактное. Молодежь, в отличие от людей, которые родились еще в докомпьютерную эпоху, мыслит образами и очень конкретно. Чтобы сделать бренд Союзного государства узнаваемым, надо сделать его интересным и полезным, предлагая конкретные проекты, возможности, образы.

Что для этого нужно?

Вячеслав Сутырин: На одной экономике союзнических отношений не построить. Экономика развивается в направлении, которое выгодно сегодня, а завтра может оказаться выгодным другое. Что останется? Останутся человеческие отношения, впечатления, образы, общие смыслы и общая идентичность, и над этим нужно работать. У нас в последние десятилетия господствовало мнение, что так как мы рядом, все само собой выстроится. Мы соседи, говорим на одном языке. Но само не выстраивается. И у российской, и у белорусской молодежи мало возможностей, чтобы встречаться. Парадоксально, но факт. Количество белорусских студентов в российских вузах сократилось за последние годы в два раза. При этом количество белорусских студентов, скажем, в Польше возросло в 2,5 раза за семь лет.

То, что с этого года у белорусских абитуриентов появляется возможность поступать в российские вузы без сдачи ЕГЭ, может переломить ситуацию?

Вячеслав Сутырин: Это хорошее, важное решение. Но одно оно не переломит ситуацию. Необходимы системные меры. Помимо этого очень важно внедрить стипендиальные, грантовые программы, стажировки. Например, та же Польша или Турция выделяют стипендии, которые покрывают и проезд, и проживание, делают выплаты на жизнь в стране, создают языковые курсы и культурные программы. Нам нужны свои программы. Плюс очень важны совместные конкурсные механизмы. Сейчас это происходит на уровне общественных инициатив, вузовского сообщества. Но эти инициативы точечные. А нужна системная основа, внимательный подход к человеческим контактам. Чтобы ребята из России и Беларуси не только учились, но и проходили стажировки, получали рекомендации для устройства на работу, гранты на научные исследования. Если будут дружить и общаться самые активные и талантливые молодые люди - будет создаваться тренд, к которому будут тянуться все.

На одной экономике союзнических отношений не построишь, нужны мощные гуманитарные проекты

Планируете проводить в этом году Конкурс молодых международников СНГ им. А.А. Громыко?

Вячеслав Сутырин: Да, в этом году конкурс пройдет в четвертый раз. Для участия надо подготовить научную статью, но учреждена еще и специальная номинация, экспериментальная - конкурс эссе. Думая, как развить конкурс, мы решили ввести дополнительные призы, помимо ноутбука и смартфона: гранты - на проведение научного исследования, на публикацию монографии и многое другое. Также в числе наград - рекомендательные письма для прохождения стажировок в Евразийской экономической комиссии, МГИМО... Прием заявок в этом году - с 1 марта до 11 мая, а финал планируется на июль.

Если заглянуть в будущее, что ждет наш союз?

Вячеслав Сутырин: Мне кажется, мы сможем дальше развиваться, только соблюдая комплексный подход, по принципу сообщающихся сосудов. Договор о Союзном государстве ведь включает и образовательное, и гуманитарное измерение, и оборонное. Необходимо объединять все эти сферы. И вместе идти вперед.