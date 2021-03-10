Ученые из Волгограда презентовали устройство, которое защищает дыхательные пути от инфекции.

Работу начинали для борьбы с сезонной аллергией на пыльцу. Однако распространение коронавируса внесло коррективы. В результате разработчики представили универсальный шлем, который полезен и врачам, контактирующим с зараженными людьми. Конструкцию назвали "Венец-34".

Ученые изучили модели мотоциклетных шлемов и выяснили, что головной убор тяжелее 1700 граммов оказывает нагрузку на шейные мышцы. Готовый "Венец" распечатали на 3D-принтере. В итоге масса шлема составила 1,45 килограмма. Одним из первых испытателей стал младший научный сотрудник Илья Горелик. "Конечно, и обычная одежда может доставлять неудобство. Но в шлеме все же комфортно, дышится легко", - поделился Илья ощущениями.