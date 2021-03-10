Новости

Байден забыл имя министра обороны и название Пентагона 06:03
Власти Малайзии разрешили возобновить внутренний туризм 06:02
Инфекционист рассказал, у кого чаще обнаруживают новые штаммы COVID-19 05:18
Астронавт НАСА полетит на МКС вместо россиянина 04:50
Латвия возобновит авиасообщение со странами, не входящими в ЕС 04:25
Выдвинута новая версия крушения малазийского Боинга MH370 03:50
Легионеров впервые вызвали в сборную Кубы по футболу 03:44
Глава Пентагона продлил срок пребывания бойцов Нацгвардии в Капитолии 03:38
Песков: Пандемия COVID-19 лишила всех нас одного года в развитии страны 03:11
Роналду впервые за 16 лет не смог забить в плей-офф Лиги чемпионов 03:08
Маск озвучил причину взрыва прототипа космического корабля Starship 02:45
Голикова не исключила ежегодную вакцинацию от COVID-19 01:59
Дортмундская "Боруссия" стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов 01:49
Собянин рассказал о возможности дальнейшего снятия ограничений в Москве 01:44
Эпидемиолог: При оттепели возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19 01:23
Россияне могут поучаствовать в конкурсе к 800-летию Александра Невского 01:22
В Литве пациентка умерла после прививки от COVID-19 00:49
В Греции полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих 00:40
Власти Техаса отменили ношение масок 00:31
В Подмосковье начали тестировать дорожные камеры "на ремень" 00:04
Президента Гондураса обвинили в причастности к наркотрафику в США 09.03.2021
Домашние тапочки Уинстона Черчилля ушли на аукционе за 39 тысяч фунтов 09.03.2021
Ученые предрекли России опасное лето 09.03.2021
В Беларуси готовили теракты в отношении должностных лиц и ведомств 09.03.2021
Дипломатический квартал в Могадишо подвергся минометному обстрелу 09.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
Ученые из Волгограда презентовали устройство, которое защищает дыхательные пути от инфекции.
Шлем защитит дыхательные пути от инфекции. Фото: Роман Мерзляков Шлем защитит дыхательные пути от инфекции. Фото: Роман Мерзляков
Шлем защитит дыхательные пути от инфекции. Фото: Роман Мерзляков

Работу начинали для борьбы с сезонной аллергией на пыльцу. Однако распространение коронавируса внесло коррективы. В результате разработчики представили универсальный шлем, который полезен и врачам, контактирующим с зараженными людьми. Конструкцию назвали "Венец-34".

Самарские ученые разработали сервис оценки поражения легких по КТ

Ученые изучили модели мотоциклетных шлемов и выяснили, что головной убор тяжелее 1700 граммов оказывает нагрузку на шейные мышцы. Готовый "Венец" распечатали на 3D-принтере. В итоге масса шлема составила 1,45 килограмма. Одним из первых испытателей стал младший научный сотрудник Илья Горелик. "Конечно, и обычная одежда может доставлять неудобство. Но в шлеме все же комфортно, дышится легко", - поделился Илья ощущениями.

Общество Наука COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Интервью с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Главное
Собянин рассказал о возможности дальнейшего снятия ограничений в Москве
Путин обязал операторов отключать связь в тюрьмах по требованию ФСИН
В МИД РФ прокомментировали приговор по делу об убийстве Андрея Карлова
Голикова не исключила ежегодную вакцинацию от COVID-19
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России