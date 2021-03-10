Володин заведет аккаунты в Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассниках"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин решил завести личные аккаунты в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в мессенджере Telegram. При этом в иностранных соцсетях спикер регистрироваться пока не собирается.

"Принял решение завести персональные аккаунты в Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассниках", - сказал Володин журналистам.

Свое решение он объяснил тем, что общение в соцсетях - это эффективный способ "обратной связи" и коммуникации с гражданами. Он также заверил, что будет использовать все возможности данных социальных сетей.

Председатель Госдумы сообщил также, что в Facebook, Instagram и Twitter он заводить аккаунты не будет до тех пор, пока они "ведут политику дискриминации прав человека и нарушают национальное законодательство". Политик подчеркнул, что не собирается становиться заложником позиции этих социальных сетей.

Ранее Володин сообщил журналистам, что планирует обсудить тему законодательного регулирования работы IT-компаний, в том числе соцсетей, с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендриком Дамсом в ходе его визита в РФ.