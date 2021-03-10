Инфекционисты предупредили о возвращении дифтерии

Новые мутации давно известной и, казалось, бы, побежденной инфекции - дифтерии несут потенциальную угрозу для человека. Дело в том, что они устойчивы к известным противомикробным препаратам, а также антибиотикам. Это открытие сделали ученые Кембриджского университета терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний, опубликовавшие результаты своих исследований в Nature Communications.

Дифтерия - еще более заразная инфекция, чем коронавирус, при отсутствии лечения человек погибает с поражениями носа, горла, кожных покровов. Некоторые формы дифтерии относятся к системным инфекциям. Распространяется в основном при кашле, чихании или тесном контакте с зараженным человеком.

Анализ заболеваемости выявил, что количество случаев заболевания дифтерией, зарегистрированных во всем мире, постепенно растет. Так, в 2018 году этот показатель более чем вдвое превысил уровень 2017-го года.

Изучив геномы 61 бактерии, выделенной от пациентов, и объединив их с 441 общедоступным геномом, исследователи смогли построить генетическое "генеалогическое древо". С его помощью можно увидеть, как связаны инфекции, как они распространяются и их устойчивость к противомикробным препаратам. Основным поражающим компонентом бактерии Corynebacterium diphtheriae является дифтерийный токсин, который кодируется геном tox. Именно на этот компонент нацелены вакцины. В общей сложности исследователи обнаружили 18 различных вариантов гена tox, из которых несколько имели потенциал для изменения структуры токсина.

"Тот факт, что мы наблюдаем постоянно растущее разнообразие вариантов токсина, говорит о том, что вакцина и методы лечения, нацеленные на токсин, должны регулярно оцениваться", считают ученые, в ином случае они могут стать неэффективными. Среднее число генов, которые могли бы обеспечить устойчивость к противомикробным препаратам, на геном, увеличивается с каждым десятилетием. Геномы бактерий, выделенных из инфекций в последнее десятилетие, показали самое высокое среднее число генов на геном, почти в четыре раза больше, чем десятью годами ранее.

Геном C. diphtheriae сложен и невероятно разнообразен, отмечают ученые. Он приобретает устойчивость к многочисленным классам антибиотиков. Вероятно, этому есть целый ряд причин, включая воздействие антибиотиков на бактерии в окружающей среде или у бессимптомных пациентов, получающих лечение от других инфекций.

Сегодня как никогда нужно знать, как развивается и распространяется дифтерия, наблюдать за ее геномом, чтобы вовремя принять необходимые меры, предупреждают ученые. Особенно печально, что COVID-19 сбил графики вакцинации детей во всем мире, что вызывает дополнительные риски для распространения этой новой угрозы - дифтерии, причем в модифицированной, адаптированной к меняющимся условиям, форме.