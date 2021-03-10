Врач-инфекционист: У пандемии коронавируса не было никаких волн

У пандемии коронавирусной инфекции не было выраженной второй волны, а тем более не будет третьей, поскольку это деление на волны очень условно. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" высказал врач-инфекционист Георгий Викулов.

- Я считаю, что не было никаких волн, было усиление распространения инфекций и замедление распространения инфекций. Пандемия не останавливалась, поэтому это очень условное деление - говорить о каких-то волнах, - заявил он

По его словам, более корректно и правильно говорить о конкретных случаях передачи, распространенности, заболеваемости, текущей летальности, госпитализации. Кроме того, усиление распространения инфекции связано, как правило, с ослаблением мер безопасности в той или иной стране. "Поэтому применение безопасной вакцинации может переломить ситуацию", - заключил специалист.