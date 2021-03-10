Все регионы России примут участие в программе туристического кешбэка

Участвовать в третьем этапе программы туристического кешбэка будут все регионы России. Об этом заявили в Ростуризме.

"Мы не предполагаем делать каких-либо ограничений, ждем подписания документов, чтобы можно было уже утверждать даты", - цитирует ТАСС начальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова, которая заявила об этом на открытии онлайн-выставки "Знай наше: лето 2021".

Запустить третий этап программы можно будет в течение семи-десяти дней после подписания постановления правительства, пояснила Лысенкова.

По итогам третьего этапа в Ростуризме ожидают двукратный рост продаж по сравнению со вторым этапом программы. Этому также поспособствует то, что Россия входит в весенний и летний туристические сезоны, которые особенно благоприятны для турпоездок.

По словам Лысенковой, в этом году чартеры могут быть запущены по 12 внутрироссийским направлениям. Помимо Крыма и Краснодарского края, рассматривается запуск чартеров на Байкал, в Ставрополье, на Кавказ, предгорье Урала и в среднюю полосу России. Кроме того, в этом году планируется также запустить чартерные программы на базе железнодорожных перевозок.