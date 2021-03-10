Выпущена "облегченная" версия Instagram

Facebook объявила о запуске "облегченной" версии Instagram для операционной системы Android под названием Instagram Lite. Оно появится в Google Play в 170 странах мира.

"Новое приложение для Android разработано с целью предоставить людям, которые живут в сельских районах, качественную работу нашего сервиса с минимальным использованием сотовых данных", - говорится в блоге компании.

"Облегченная" версия сервиса позволяет переписываться с другими пользователями через личные сообщения, а также публиковать фотографии и видео. При этом в приложении отсутствует реклама и торговая площадка. Instagram Lite весит около 2 Мб, в то время как основное приложение - 30 Мб.