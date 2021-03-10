Замглавы Минцифры: Журналисту некорректно становиться агитатором на акциях

Репортер не должен становиться агитатором на массовых акциях, стоит помнить о принципах журналистики и сохранять независимую позицию, заявила замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова.

Во время заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям она отметила, что сейчас блогеры тоже называют себя представителями средств массовой информации. Но у журналистов - сотрудников редакций есть не только права, но и ответственность, добавила она.

"В последнее время мы часто сталкиваемся с тем, что некоторые используют статус СМИ в своих целях и в том объеме, который удобен им. Есть общепринятые принципы журналистики, согласно которым репортер должен сохранять независимую позицию, представлять разные точки зрения, освещая ту или иную ситуацию. И уж точно журналисту некорректно становиться агитатором в ходе массовых мероприятий и прикрываться статусом сотрудника редакции. Это также вопрос безопасности журналиста", - заявила Бэлла Черкесова.