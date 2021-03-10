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10.03.2021 17:39
Рубрика: В мире

Земан обвинил главу минздрава в смертях людей из-за отказа покупать "Спутник V"

Текст: Диана Ковалева
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Президент Чехии Милош Земан обвинил министра здравоохранения страны Яна Блатны и директора Государственного института по контролю за лекарствами Ирэна Сторова в том, что из-за их отказа покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в стране гибнут люди. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью ParlamentníListy.cz.

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"Те двое, о которых я сказал, виновны в том, что наши люди будут продолжать бессмысленно умирать. В то время как число погибших уже подскочило до двухсот в сутки", - заявил Земан.

Он также отметил, что ранее Италия закупила дозы "Спутника V" и построит у себя завод по его производству.

По словам Земана, он глубоко презирает тех, кто "делает вакцинацию политическим вопросом", хотя в Чехии таких людей немало. При этом, как отметил президент, когда он читает мнения экспертов, "они в подавляющем большинстве считают "Спутник V" абсолютно безопасной и эффективной вакциной.

В мире Европа Чехия Вакцинация от коронавируса

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