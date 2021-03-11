Байден направил на стимулирование экономики США $1,9 трлн

Новый пакет мер стимулирования экономики США в условиях пандемии объемом 1,9 трлн долларов подписан президентом Джо Байденом.

"Эта историческая законодательная инициатива направлена на восстановление основного стержня этой страны и дает людям этой страны, работающим людям, представителям среднего класса, тем, кто построил эту страну, хорошую возможность", - приводит ТАСС заявление главы Белого дома.

Известно, что примерно 400 млрд долларов пойдет непосредственно на борьбу с пандемией. Примерно 1 трлн долларов направят на оказание помощи населению. Так, многие американцы смогут получить единовременную выплату в размере 1 400 долларов. Остальные средства будут выделены на стимулирование восстановления экономики.

Ранее в Международном валютном фонде подсчитали, что реализация пакета позволит нарастить ВВП США на 5-6% в течение трех лет.