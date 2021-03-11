Новости

Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА 23:40
В РПЦ предостерегли духовенство от участия в митингах и политической борьбе 23:06
Байден направил на стимулирование экономики США $1,9 трлн 22:51
Легойда прокомментировал вопрос о замене погребения кремацией 22:46
В Подмосковье мужчина устроил поножовщину у торгового центра 22:19
Участницу международной преступной группы приговорили к 10 годам колонии 22:14
Международная акция "Сад памяти" стартует через неделю 22:12
Экспорт растительного масла могут ограничить в сентябре 22:10
Решетников оценил риск санкций против госдолга России 22:01
На аукционе Christie"s продали первое цифровое произведение искусства 21:29
Сербия намерена наладить производство "Спутника V" 21:09
"Спартак" обратился к президенту РФС из-за решения КДК 20:45
ЦБ: Потери клиентов банков от кибермошенников выросли в полтора раза 20:25
Еврокомиссия утвердила вакцину Johnson&Johnson от коронавируса 20:02
На красной ветке московского метро произошел инцидент с пассажиром 19:56
Организаторы попросили участников "Евровидения" от Беларуси заменить песню 19:49
Главу генконсульства Польши в Гродно вышлют из Беларуси в течение 48 часов 19:44
Facebook разрешит пользователям монетизировать контент 19:42
В Британии выявлен новый вариант коронавируса 19:28
ЦБ: Снижение инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года 19:24
Кабмин не рассматривал продление ипотеки в названных главой ЦБ регионах 18:58
Новые требования по охране труда появятся в общем доступе 18:44
"Газпром" и Монголия согласовали план по газопроводу "Союз Восток" 18:35
Италия, Норвегия и Дания приостановили использование вакцины AstraZeneca 18:30
С МКС выкинули самый тяжелый мусор в истории 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
11.03.2021 22:51
Рубрика: В мире

Байден направил на стимулирование экономики США $1,9 трлн

Новый пакет мер стимулирования экономики США в условиях пандемии объемом 1,9 трлн долларов подписан президентом Джо Байденом.

Фото: REUTERS
Politico: 2020 год стал самым смертоносным в истории США

"Эта историческая законодательная инициатива направлена на восстановление основного стержня этой страны и дает людям этой страны, работающим людям, представителям среднего класса, тем, кто построил эту страну, хорошую возможность", - приводит ТАСС заявление главы Белого дома.

Известно, что примерно 400 млрд долларов пойдет непосредственно на борьбу с пандемией. Примерно 1 трлн долларов направят на оказание помощи населению. Так, многие американцы смогут получить единовременную выплату в размере 1 400 долларов. Остальные средства будут выделены на стимулирование восстановления экономики.

Ранее в Международном валютном фонде подсчитали, что реализация пакета позволит нарастить ВВП США на 5-6% в течение трех лет.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков заявил о подготовке Послания президента в очном формате
В Кремле выразили обеспокоенность повышением напряженности в Донбассе
Италия, Норвегия и Дания приостановили использование вакцины AstraZeneca
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 50 странах
Омбудсмен Москвы предложила ввести для женщин четырехдневную рабочую неделю
Что британцы и пресса думают об интервью принца Гарри и Меган Маркл
Эксперты заговорили о необычной активности вице-президента США