Бастрыкин дал поручения, чтобы гражданам стало легче дозвониться в СК

Как простому гражданину обратиться в Следственный комитет? А можно звонить туда во внеурочное время? Теперь на все эти вопросы людей ответил сам Следственный комитет.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила корреспонденту "РГ", что оперативная связь ведомства с гражданами была и остается одной из приоритетных задач СК России.

В настоящее время в Следственном комитете работают различные формы взаимодействия с общественностью. Помимо возможности направить обращение почтовой связью, через интернет-приемную на официальном сайте ведомства обратиться в Следственный комитет России возможно также посредством социальных сетей: в сообщество "Приемная Председателя СК России" в социальной сети "ВКонтакте" и аналогичные сообщества региональных следственных органов, - сказала Петренко.

Кроме того, в СК России функционируют телефонные линии, по которым граждане могут передать информацию о неправомерных действиях самих сотрудников Следственного комитета России, сообщить о фактах коррупции и давлении на бизнес, обратиться по вопросам защиты прав несовершеннолетних.

А еще в СК России работают специально выделенные телефоны для получения справок по направленным в ведомство обращениям и для записи на личный прием к Председателю СК России.

- Благодаря своей доступности и возможности оперативной передачи информации, телефонный вид связи с ведомством является востребованным у граждан, - говорят в ведомстве. Цифры лишь подтверждают такие утверждения. Ведь только в прошлом году сотрудниками СК принято более 25 тысяч звонков, поступивших на телефонные линии Следственного комитета.

В круглосуточном режиме сотрудниками комитета принимаются устные обращения и заявления граждан; ежедневно (кроме воскресенья) абонентам предоставляется справочная информация; каждый рабочий день фиксируются данные для организации личного приема граждан Председателем СК России.

Но несмотря на это, в своих письменных обращениях, комментариях в социальных сетях люди иногда сообщают о невозможности дозвониться на тот или иной телефон, что связано, прежде всего, с загруженностью телефонных линий и нехваткой человеческих ресурсов, необходимых для бесперебойной работы, - говорит Петренко. - Для исключения сбоев в работе телефонных линий, повышения их эффективности и доступности для граждан Председателем СК России дан ряд поручений руководителям подразделений центрального аппарата об усовершенствовании технических возможностей используемого оборудования и увеличении штатной численности подразделения, сотрудниками которого осуществляется прием и обработка поступающих звонков, - уточнила представитель ведомства.

Информация о работе телефонных линий Следственного комитета Российской Федерации размещена на сайте ведомства.