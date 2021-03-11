В Испании раскопали 4000-летнюю гробницу царицы Эль-Аргара

Испанские археологи из проекта Grup ASOME-UAB представили результаты многолетнего исследования богатой усыпальницы, которая была найдена в Мурсии в 2014 году. Установлено, что в ней была похоронена знатная женщина, которая, вероятно, была правительницей времен древнего царства Эль-Аргар.

Исследование опубликовано в журнале Antiquity, а краткий отчет о нем появился на сайте Автономного университета Барселоны. Речь идет об исследовании погребального комплекса, найденного на археологическом участке Ла-Альмолойе близ городка Плиего.

Богатая царская гробница, получившая условное обозначение "Могила 38", была обнаружена еще в 2014 году. С тех пор археологи очень аккуратно раскапывали ее, извлекая на поверхность многочисленные роскошные артефакты.

Изучение гробницы привело ученых к выводу о том, что женщины из правящего класса, возможно, играли очень важную роль в управлении царством Эль-Аргар. Оно процветало на юго-востоке Пиренейского полуострова между 2200 и 1550 годами до нашей эры. Считается, что за последние два столетия своего существования именно это царство превратилось в первые государства западного Средиземноморья.

Что касается самой гробницы, то она располагалась под полом роскошного зала, который, вероятно, был частью дворца. Внутри нее исследователи обнаружили останки двух человек. Примечательно, что умершие были погребены в большом керамическом сосуде.

Установлено, что это был мужчина, умерший в возрасте 35-40 лет, и женщина в возрасте от 25 до 30 лет. Рядом с останками было обнаружено около трех десятков весьма ценных и престижных предметов, многие из которых были изготовлены из серебра или были украшены этим металлом.

Почти все найденные предметы оказались женскими. Самым ценным и роскошным из них археологи называют серебряную диадему, в которой была похоронена женщина. Кроме того, были найдены браслеты, серьги, ожерелья и подвески - словом, полный комплект женских украшений, который явно указывает на высокий социальный статус.

Изучая эти драгоценности, ученые вспомнили о подобных находках, сделанных еще в XIX веке. Тогда было обнаружено сразу несколько богатых гробниц, в которых покоились женщины. Все они также относились к периоду Эль-Аргара. В тех захоронениях тоже находились серебряные диадемы.

Сравнив артефакты, современные археологи пришли к выводу, что каждая диадема была эксклюзивной. По мнению исследователей, все эти украшения были созданы в мастерской, недавно обнаруженной в местечке Тира-дель-Лиенцо. Она работала во времена процветания указанного царства.

"Эти диадемы были символическими предметами, созданными для этих женщин и показывающими их принадлежность к господствующему правящему классу, - говорит соавтор исследования Кристина Рихуэте. - Каждая из них уникальна. Эти предметы по их символическому значению сравнимы с погребальными предметами представителей правящего класса, найденными ранее в других регионах, таких как Бретань, Уэссекс и Унетице".

По мнению исследователей, обилие погребальных предметов, найденных в элитных женских гробницах Эль-Аргара, в том числе наличие особых эксклюзивных диадем, является показателем той выдающейся роли, которую эти женщины играли в управлении некоторыми из городов этого царства.

Археологи считают, что эти женщины, вероятно, сами были правителями. Они отмечают, что мужчин из правящего класса хоронили с гораздо меньшим количеством погребальных предметов, как правило, это был всего лишь меч или кинжал. По мнению исследователей, женщины могли править городами и самим царством, а их царствующие супруги и мужчины-родственники могли играть роль исполнителей их воли.