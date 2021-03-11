ЦБ: Потери клиентов банков от кибермошенников выросли в полтора раза

Объем несанкционированных операций по банковским счетам физлиц и юрлиц в 2020 году составил около 9 млрд рублей.

Об этом сообщил первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев на совещании в Ассоциации российских банков.Он отметил, что 2/3 граждан, попавшихся на уловки мошенников - экономически активное население, и только 1/3 - пенсионеры. Полную статистику по несанкционированным транзакциям за прошлый год Банк России опубликует позже.

За 2019 год объем всех операций, совершенных без согласия клиентов (физических и юридических лиц) с использованием электронных средств платежа, составил 6,4 млрд рублей. Банки возместили клиентам только 935 млн рублей, поскольку основная часть успешных атак на банковские счета происходит с использованием методов социальной инженерии - телефонные мошенники под разными предлогами побуждают людей перевести им деньги или передать информацию по картам. В период пандемии телефонные мошенники резко активизировались.