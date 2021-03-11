ЦБ: Снижение инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года

Снижение годовой инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года, указывает Банк России в бюллетене "Динамика потребительских цен".

Согласно февральскому прогнозу Банка России, в целом за этот год цены вырастут на 3,7-4,2%, в дальнейшем годовая инфляция будет сохраняться вблизи 4%.

Годовая инфляция в феврале резко ускорилась (до 5,7% к тому же периоду предыдущего года). По оценке ЦБ, более половины прироста продовольственной инфляции обеспечило ускорение роста цен на мясо птицы, свинину и яйца. Недельные темпы инфляции остаются повышенными и в марте (по 0,2%).

Восстановление экономической активности сопровождается ослаблением сдерживающего влияния внутреннего спроса на динамику цен и расширением возможностей производителей и ретейлеров переносить в них возросшие издержки, говорится в бюллетене ЦБ.

На следующей неделе состоится заседание совета директоров Банка России, на котором он может рассмотреть повышение ключевой ставки. Она может вернуться в нейтральный диапазон (5-6%) в этом году, следует из интервью зампреда ЦБ Алексея Заботкина агентству "Блумберг".