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11.03.2021 15:23
Рубрика: В мире

Чавушоглу: Турция имеет право приобретать системы ПВО у любой страны

Текст: Екатерина Забродина

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с российским и катарским коллегами в Дохе ответил на вопрос журналиста о том, намерена ли Анкара закупить еще одну партию ракетных комплексов С-400 у России (первый контракт, как известно, был заключен в 2017 году).

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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По словам господина Чавушоглу, его стране понадобится больше систем противовоздушной обороны для защиты национальных интересов, передает ТАСС. "Турция как независимая страна оставляет за собой право приобрести их из разных источников", - осторожно заявил шеф турецкой дипломатии, не вдаваясь в конкретику. Он также подчеркнул, что "никто не должен критиковать Турцию" за возможность выбора, намекая на давление со стороны главного союзника по НАТО - Вашингтона, грозившего Анкаре санкциями за сделку с Москвой.

Ранее высокопоставленный представитель ВПК Турции дал понять, что что республика не исключает заключения с РФ контракта на поставки второго полка зенитных ракетных систем.

В мире Ближний Восток Турция

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