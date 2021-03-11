Чавушоглу: Турция имеет право приобретать системы ПВО у любой страны

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с российским и катарским коллегами в Дохе ответил на вопрос журналиста о том, намерена ли Анкара закупить еще одну партию ракетных комплексов С-400 у России (первый контракт, как известно, был заключен в 2017 году).

По словам господина Чавушоглу, его стране понадобится больше систем противовоздушной обороны для защиты национальных интересов, передает ТАСС. "Турция как независимая страна оставляет за собой право приобрести их из разных источников", - осторожно заявил шеф турецкой дипломатии, не вдаваясь в конкретику. Он также подчеркнул, что "никто не должен критиковать Турцию" за возможность выбора, намекая на давление со стороны главного союзника по НАТО - Вашингтона, грозившего Анкаре санкциями за сделку с Москвой.

Ранее высокопоставленный представитель ВПК Турции дал понять, что что республика не исключает заключения с РФ контракта на поставки второго полка зенитных ракетных систем.