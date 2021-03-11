Чернышенко: К системе ГТО присоединились 14,5 млн россиян

Вице-премьер правительства РФ Дмитрия Чернышенко рассказал о том, какое количество россиян присоединилось к комплексу ГТО.

11 марта физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне" отмечает 90-летний юбилей. 24 марта исполнится 7 лет со дня его возрождения президентом РФ Владимиром Путиным. По всей стране при поддержке Минспорта России стартовали мероприятия, посвященные памятным датам.

По словам вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко, раньше каждый третий житель СССР от 10 до 60 лет являлся участником комплекса, а значок ГТО носила половина жителей страны. Сейчас знаки отличия получили 4,4 млн человек.

"Много лет комплекс ГТО является основой физического воспитания граждан нашей страны. За последние 7 лет к нему присоединилось 14,5 млн человек. Треть из них успешно справились с испытаниями и получили знаки отличия. И, видя, что такие занятия спортом в хорошем смысле становятся модными и массовыми, только за последние два года в рамках национального проекта "Демография" мы построили в российских парках и скверах 1 128 площадок. Мы планируем и дальше развивать комплекс ГТО, включать в него соревновательные элементы и программы поощрения. К 2024 году построить более 650 таких площадок. И за счет этих мер рассчитываем вовлечь в здоровый образ жизни не меньше 60 млн россиян", - отметил он.

Площадки ГТО представляют собой комплекс разноуровневых перекладин и брусьев с лавками для пресса, сектором для прыжков в длину и другими уличными тренажерами.

Министр спорта Олег Матыцин отметил, что в России работают 2,6 тысячи центров тестирования ГТО. "В каждом регионе страны созданы центры тестирования ГТО, где любой житель имеет возможность выполнить нормативы комплекса. Десятки тысяч специалистов и инструкторов проводят бесплатные тренировки в парках и скверах, зарядки на предприятиях, работают в центрах тестирования ГТО. А с 11 по 24 марта, в "Дни ГТО", все желающие могут не только проверить свои силы в выполнении нормативов, но и получить рекомендации специалистов по подготовке к тем упражнениям, которые вызывают наибольшие трудности", - сообщил министр.

"Комплекс ГТО направлен на развитие массового спорта, и наша задача привлечь к физической активности как можно больше граждан разных возрастов, показать на примере ГТО, что занятия физической культурой и спортом напрямую способствуют укреплению здоровья людей", - подчеркнул Олег Матыцин.

В рамках стратегии развития физической культуры и спорта в России к 2030 году планируется увеличить количество людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70%.