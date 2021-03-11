Разработана программа, диагностирующая COVID-19 по кашлю

Ученые Эссекского университета представили приложение на основе искусственного интеллекта для диагностики коронавирусной инфекции.

Программа, названная DeepCough3D, претендует на наибольшую точность среди других попыток создать подобное приложение, сообщает The Times. DeepCough3D сумела определить заболевание в 98 процентах случаев, и эти результаты были проверены с помощью молекулярного исследования на коронавирус.

Как заявили разработчики, DeepCough3D прошла тестирование на 8380 аудиозаписей кашля пациентов в больницах Испании и Мексики. 2 339 из них имели подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции, а 6 041 имели отрицательный результат теста на Covid-19. Проанализировав типы кашля, ИИ научился определять различия между обычным кашлем, а также кашлем, вызванным коронавирусом. Ведь на самом деле существует явная разница в звуке "обычного" или же "коронавирусного" кашля, уверены ученые.

Исследователи полагают, что их работа поможет обеспечить неинвазивный, дешевый и быстрый способ предварительного тестирования на вирус, а в дальнейшем даст возможность более эффективно использовать аппараты вентиляции легких и другое оборудование.