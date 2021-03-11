Дания приостановила прививки вакциной AstraZeneca из-за тромбов у пациентов

Подданных Дании пока не будут прививать от коронавируса шведско-британской вакциной концерна AstraZeneca. Об этом сообщает портал t-online.de со ссылкой на сообщение управления здравоохранения королевства.

Причиной экстренного решения стали "тяжелые случаи появления тромбов" у привившихся этим препаратом. Один из них даже закончился смертью пациента, констатировали в ведомстве.

Сколько всего было таких случаев осложнений, при этом не уточняется.

Есть ли прямая связь между вакцинацией и тромбобразованием, датским медикам еще предстоит выяснить. Пока официального заключения на этот счет нет. К расследованию подключилось Европейское агентство по лекарственным средствам, которое ответственно за выпуск вакцин на европейский рынок. Пока прививки AstraZeneca приостановлены лишь на 14 дней. К началу апреля власти определятся, что делать дальше.