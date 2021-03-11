Рекорд скорости обновлен на льду Байкала

На льду озера Байкал установлен новый рекорд скорости на мотоцикле. Анастасия Бухинник сумела разогнать свой байк до 197,7 километра в час. На озере Байкал в канун 8 марта завершился международный фестиваль скорости "Байкальская миля". Он ежегодно проходит зимой на восточном берегу озера Байкал, но на этот раз по причине пандемии коронавируса был вынужден изменить свой формат и успешно прошел в виде автомотопробега "Гранд Тур "Байкальская миля 2021".

Его старт был дан 20 февраля 2021 года из Москвы от Музея Победы на Поклонной горе. Оттуда на Байкал отправилось 17 экипажей, состоящих из участников фестиваля прошлых лет, новых команд, журналистов и блогеров. Гранд Тур прошел по семи маршрутам, охватив такие города, как Нижний Новгород, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, Красноярск, Иркутск и многие другие.

Накануне 8 марта на льду озера прошла серия скоростных заездов. Участники из Бурятии, братья Ян и Владимир Жидовецкие на своих специально подготовленных Mitsubishi Lancer Evolution установили рекорд скорости в категории "Авто" в классе SAFETY CAR. Ян проехал 229,182 километра в час, Владимир - 223,062 км/ч. Но самое яркое и запоминающееся выступление удалось команде PROMOTO-MOTUL, которая при поддержке Indian Russia и Bask единственная привезла на лед мотоциклы, а также первый в мире сноубайк на базе мотоцикла INDIAN FTR1200S, созданный собственным техническим центром.

Главной героиней стала девушка - Анастасия Бухинник, которая накануне женского дня установила новый рекорд в своем классе на отрезке в 1 милю! Хрупкая девушка не испугалась разогнать свой байк Indian Scout 1200 до 197,7 км/ч, задав новую планку для всех американских мотоциклов с мотором V-Twin в классе до 1350 см³. Но на этом она решила не останавливаться и пообещала в следующем году порадовать новыми рекордами.