Новости

Год с COVID-19 в фотографиях 14:33
Рекорд скорости обновлен на льду Байкала 14:32
Рогозин объяснил выбор американцев "Союза" для отправки на МКС 14:15
Мишустин просит ускорить перевод в регионы средств для аграриев 14:01
Видео: толстые стебли бамбука пронзили легковушку 14:00
В Северодвинске задержали мужчину, захватившего заложницу в МФО 13:49
Страны ЕС назначили срок отказа от бензиновых моторов 13:44
В вологодском поселке 12 человек из сгоревшего дома остались без крова 13:42
В Подмосковье горит автосервис с 22 машинами 13:41
В Петербурге запретили песни и стихи об АУЕ 13:37
Еще одно телешоу Бузовой и Бородиной закрывается из-за низких рейтингов 13:31
В Москве из-за гололеда и ветра объявлен "желтый" уровень опасности 13:30
Ректор воронежского вуза задержан за поборы с подчиненных 13:29
Песков пояснил принцип помощи государства гражданам и бизнесу 13:24
Видеоролики пермского завода набрали 5 миллионов просмотров в Tik Tok 13:24
Мишустин поручил подготовить проект о выделении средств на соцобъекты в Сибири 13:22
В Кремле выразили обеспокоенность повышением напряженности в Донбассе 13:21
Названа возможная причина захвата заложницы в МФО Северодвинска 13:19
В московском метро задержали грабителя 13:13
Парижский суд рассмотрит апелляцию по делу россиянина Винника 13:08
В Росморречфлоте уточнили информацию о затонувшем сухогрузе 13:00
В Северодвинске неизвестный захватил заложницу в офисе МФО 12:58
В Калмыкии зарегистрировали вспышку коронавируса в доме престарелых 12:57
Кабмин направит 2 млрд на программу развития Кузбасса 12:57
Эксперты смоделировали возвращение Неглинки на улицы Москвы 12:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
11.03.2021 14:32
Рубрика: Спорт

Рекорд скорости обновлен на льду Байкала

Текст: Максим Домчев

На льду озера Байкал установлен новый рекорд скорости на мотоцикле. Анастасия Бухинник сумела разогнать свой байк до 197,7 километра в час. На озере Байкал в канун 8 марта завершился международный фестиваль скорости "Байкальская миля". Он ежегодно проходит зимой на восточном берегу озера Байкал, но на этот раз по причине пандемии коронавируса был вынужден изменить свой формат и успешно прошел в виде автомотопробега "Гранд Тур "Байкальская миля 2021".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Россияне победили в командной акробатике на чемпионате мира по фристайлу

Его старт был дан 20 февраля 2021 года из Москвы от Музея Победы на Поклонной горе. Оттуда на Байкал отправилось 17 экипажей, состоящих из участников фестиваля прошлых лет, новых команд, журналистов и блогеров. Гранд Тур прошел по семи маршрутам, охватив такие города, как Нижний Новгород, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, Красноярск, Иркутск и многие другие.

Накануне 8 марта на льду озера прошла серия скоростных заездов. Участники из Бурятии, братья Ян и Владимир Жидовецкие на своих специально подготовленных Mitsubishi Lancer Evolution установили рекорд скорости в категории "Авто" в классе SAFETY CAR. Ян проехал 229,182 километра в час, Владимир - 223,062 км/ч. Но самое яркое и запоминающееся выступление удалось команде PROMOTO-MOTUL, которая при поддержке Indian Russia и Bask единственная привезла на лед мотоциклы, а также первый в мире сноубайк на базе мотоцикла INDIAN FTR1200S, созданный собственным техническим центром.

Главной героиней стала девушка - Анастасия Бухинник, которая накануне женского дня установила новый рекорд в своем классе на отрезке в 1 милю! Хрупкая девушка не испугалась разогнать свой байк Indian Scout 1200 до 197,7 км/ч, задав новую планку для всех американских мотоциклов с мотором V-Twin в классе до 1350 см³. Но на этом она решила не останавливаться и пообещала в следующем году порадовать новыми рекордами.

Спорт Виды спорта Экстремальный спорт

Главное сегодня

Песков заявил о критических разногласиях Москвы и Вашингтона
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Володин рассказал о планомерном уходе РФ от долларовой зависимости
За сутки в России подтверждено 9 270 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Северодвинске задержали мужчину, захватившего заложницу в МФО
Дзюба вернется в сборную России капитаном
Роналду может покинуть "Ювентус" летом